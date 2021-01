정부, 이란 억류 선원 교섭 대표단 7일 파견

[아시아경제 박형수 기자] 정부 대표단이 이란에 억류된 한국 선박과 선원들의 조기 석방을 협상하기 위해 7일 새벽 출국한다.

외교부는 고경석 아프리카중동국장을 단장으로 하는 실무 대표단을 파견하기로 하고 이란과 협상을 마쳤다. 대표단은 7일 0시35분 인천국제공항에서 출발하는 항공편을 이용해 이란 테헤란으로 들어간다.

이란 정부는 한국 대표단이 방문할 필요 없다는 입장을 보였으나 정부가 협의를 통해 대표단을 파견하기로 했다.

대표단은 이란 외교부 등과 교섭할 계획이다. 이란 측이 주장하는 환경규제 위반 사실관계를 확인한다. 선박 억류가 이란 정부의 주장대로 기술적 사안인지, 동결자금 문제에 대한 불만을 비롯해 다른 동기가 작용했는지 파악할 것으로 보인다.

현재 선원 총 20명이 이란 남부 반다르아바스항에 억류된 상태다. 한국 국적 선원은 5명이다.

오는 10일에는 최종건 외교부 1차관이 이란으로 출발한다. 최 차관은 선원들의 조기 석방과 함께 이란 정부와 동결자금 문제 등도 논의할 것으로 예상된다.

