김태년 “20년 만에 韓美 민주당 파트너십 부활…한반도 평화 프로세스 추진”

김대중-클린턴 파트너십 이후 20년 만

北 향해선 “코로나 위기를 남북협력의 새로운 기회로 활용하는 창의적 접근 필요”

국회 방미단 꾸려 새 행정부 소통채널 확보하겠다

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 오는 20일 출범하는 조 바이든 미국 행정부와 관련, “한미 양국은 김대중-클린턴 파트너십 이후 20년 만에 민주당 파트너십이 부활하게 된다”며 기대감을 드러냈다. 그러면서 미국 새 행정부와 한반도 평화프로세스를 추진해나가겠다고 강조했다.

김 원내대표는 6일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “문재인-바이든 민주당 파트너십이 한미 동맹에 새로운 황금기를 열어 한미동맹을 강화하고 한반도 평화에 획기적 진전을 이루길 기대한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “경험과 전문성을 갖춘 바이든 외교라인 인사는 한반도 문제에 새로운 접근을 기대하게 한다”며 “작년 11월 문재인 대통령과 바이든 당선인은 전화로 북핵 문제에 협력하기로 약속했다”고 말했다.

이어 “민주당과 문재인 정부의 목표는 분명하다. 한반도 평화프로세스를 일관되게 추진하겠다”고 강조했다.

김 원내대표는 “지금 한반도 평화프로세스는 잠시 숨을 고르는 중이지 결코 멈춘 것이 아니다”라며 “한미동맹 기반 위에서 항구적 한반도 평화를 위한 화해와 포용의 자세는 변함없이 지속될 것”이라고 했다.

북한을 향해서는 “남북교류와 북미협상의 틀이 새롭게 갖춰질 수 있도록 북한의 적극적인 태도변화도 기대한다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기를 남북협력의 새로운 기회로 활용하는 창의적 접근이 필요하다. 치료제, 백신 협력을 위한 남북대화에 북한 당국 호응하길 바란다”고 촉구했다.

그러면서 국회 차원의 방미 의원외교단도 다시 꾸리겠다고 했다. 김 원내대표는 “다음 달 전후로 국회 방미 의원외교단이 꾸려진다. 정부 당국과 신중하게 논의하고 미 의회와 소통채널을 확보하도록 하겠다”며 “실질적인 외교성과를 낼 수 있도록 당 차원에서도 지금부터 차분하게 준비해나가겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr