카페24, 라이브 커머스 플랫폼 구축 서비스 제공

[아시아경제 차민영 기자] 글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24는 1인 창업자부터 인플루언서, 대기업까지 누구나 자유롭게 라이브 커머스를 할 수 있도록 플랫폼 구축을 지원한다고 6일 밝혔다.

라이브 커머스는 실시간 동영상 방송과 쇼핑이 결합된 판매 방식이다. 판매자와 소비자 간 생동감 있는 상품 정보 교류와 쌍방향 소통이 가능해 최근 비대면 소비 시장 활성화에 따라 각광받고 있다. 이베스트투자증권에 따르면 국내 라이브 커머스 시장은 현재 3조원 규모로 2023년 8조원 규모로 성장할 것으로 예상된다.

이 서비스로 온라인 사업자는 스마트폰 하나만 있으면 자유롭게 생방송 상품 판매가 가능하다. 기존 라이브 커머스 서비스들은 신청부터 계약, 일정 조율 등 복잡한 절차와 여러 제약으로 인해 사업자가 원하는 조건에 맞춘 진행이 어려웠다. 앞으로는 쇼핑몰 관리자 화면에서 방송일정, 판매상품 등 간단한 입력만 하면 언제 어디서나 라이브 커머스를 진행할 수 있다.

특히 온라인 쇼핑몰과 라이브 커머스 기능 간 실시간 데이터 연동으로 운영 효율성과 편의성을 높였다. 사업자는 클릭만으로 판매 상품을 손쉽게 진열할 수 있으며 생방송 중 고객이 보기 원하는 다른 상품이 있다면 언제든 즉각 선보일 수도 있다. 데이터 자동 연동 기술로 수동 상품 등록, 제한된 상품 노출 등 기존 라이브 커머스 서비스들의 제한을 해소한 셈이다.

데이터 연동은 이벤트·프로모션도 사업자가 원하는 규모, 횟수에 제한 없이 손쉽게 진행할 수 있도록 지원한다. 예를 들어 생방송 중 클릭 몇 번만으로 즉시 VIP 회원 혹은 신규 가입회원을 대상으로 할인쿠폰 발송, 적립금 지급 등 혜택을 제공할 수 있다.

이 외에도 라이브 방송 촬영 및 운영 편의성을 증진시키는 다양한 기능들을 제공한다. 세부적으로는 ▲실시간 촬영·운영 편의를 위한 생중계 화면 이원화 기능 ▲공지·비속어 처리 등 채팅 관리 기능 ▲시청자수, 페이지뷰, '좋아요' 수 등 분석·통계 기능 ▲다양한 동영상 콘텐츠 활용을 위한 VOD (주문형비디오) 저장 기능 등이다.

이로써 온라인 사업자들은 최신 트렌드에 맞는 긴밀한 소통 방식으로 고객 만족을 높일 수 있을 것으로 보인다. 라이브 커머스 방식을 선호하는 소비자들을 자사 쇼핑몰로 직접 유입시킬 수 있어 브랜드 이미지 제고, 충성 고객층 확대까지 가능해 비즈니스를 한층 더 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

이재석 카페24 대표는 "전 세계적으로 라이브 커머스가 화두인 가운데 이번 서비스 출시로 온라인 사업자들은 긴밀한 쌍방향 소통을 기반으로 충성 고객층 확대가 가능할 것" 이라며 "앞으로도 빠르게 변하는 전자상거래 시장에 발맞춰 창의를 가진 사람이면 누구나 성공적인 온라인 비즈니스가 가능하도록 적극 지원할 것" 이라고 말했다.

