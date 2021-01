英 "3차 봉쇄 타격 기업 지원 위해 6.8兆 투입"

최대 1300만원 규모 1회성 보조금 지원

[아시아경제 이민우 기자] 영국 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위한 3차 봉쇄조치로 타격이 예상되는 기업에 7조원 가량을 지원한다.

5일(현지시간) BBC 등 주요 외신에 따르면 리시 수낙 영국 재무장관은 이날 46억 파운드(약 6조8000억원) 규모의 기업 지원책을 발표했다. 코로나19 대비 3차 봉쇄조치로 인해 영향을 받는 소매, 접객, 레저 산업 업체들을 지원하기 위해서다. 이에 따라 해당 기업들은 기존 고용 유지 계획, 사업세 경감 등의 지원 뿐만 아니라 최대 9000파운드(약 1300만원) 규모의 1회성 보조금도 받게 된다.

수낙 장관은 "이번 조치는 다가올 수개월을 버텨나갈 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "특히 일자리를 유지해 추후 다시 문을 열 때 종업원들이 돌아올 수 있도록 할 것"이라고 했다.

앞서 보리스 존슨 영국 총리는 전날 대국민 방송 연설을 통해 잉글랜드 전역에 3차 봉쇄조치를 도입한다고 발표했다. 이에 따라 별다른 이유가 없는 한 잉글랜드 지역의 모든 국민은 집에 머물거나 재택근무를 해야 한다. 다만 식료품 및 의약품 구입, 운동 등을 위해서는 외출할 수 있다.

펍과 식당은 계속 영업을 정지하되 포장 및 배달은 허용된다. 그 밖에 다른 접객업과 모든 비필수 상점도 폐점해야 한다. 봉쇄조치는 다음달 15일까지 적용된다.

스코틀랜드도 이달 말까지 봉쇄조치가 적용된다. 웨일스와 북아일랜드 역시 봉쇄조치를 이어갈 계획이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr