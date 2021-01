[아시아경제 배경환 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,820 전일대비 70 등락률 +0.80% 거래량 563,323 전일가 8,750 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 케어랩스, U-Healthcare(원격진료) 테마 상승세에 7.52% ↑케어랩스 굿닥, 수도권 병원 대상 비대면 전자출입명부 ‘QR체크인’ 무료 제공케어랩스, 3Q 영업익 11억… 전년比 89%↑ close 는 타법인 증권 취득을 위해 200억원 규모의 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 5일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr