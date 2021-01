與 “전봉민, 부산시의원 시절 206억 관급공사 수주 해명하라”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 5일 재산증식 논란으로 국민의힘을 탈당한 전봉민 의원이 부산시의원으로 있을 당시 수백억 원대의 관급공사를 수주했다며 이해충돌 소지가 있다고 지적했다.

민주당은 이날 ‘전봉민 일가 불법비리조사단’을 꾸리고 선출직 의원의 이해충돌 논란과 비리를 단절하는 대안을 마련하겠다고 밝혔다.

단장인 김회재 의원은 이날 기자회견을 열고 “부산시의회 건설특혜·위법성 의혹 행정사무조사 특별위원회와 함께 부산시의 건축 특혜와 위법성 의혹 에 대해 빈틈없는 조사를 진행해 나가도록 하겠다”고 말했다.

간사를 맡은 장경태 의원은 “전 의원은 부산시의원에 당선된 이후 주요보직에 있었다”며 “전 의원은 부산시의원에 당선된 2008년에 동수토건을 설립, 지분 37.61%를 갖는 건설사 임원이기도 했다”고 지적했다.

장 의원은 “동수토건은 2014년부터 2018년까지 부산시와 부산도시공사로부터 206억원의 공사 용역을 직·간접적으로 수주했다”며 “어떻게 수주하게 됐는지 경위를 밝혀달라”고 강조했다.

이어 “부산시 의원으로 부산시와 부산도시공사에 영향력을 행사할 수 있다는 점을 고려할 때, 충분히 이해충돌 소지가 있을 것으로 판단된다”며 “민주당은 전 의원을 포함한 부산시 건설 비리 의혹 전반에 대해 빠짐없이 조사하고 진실을 밝히겠다”고 덧붙였다.

