▲인문사회과학대학장 추석민

▲글로벌비즈니스대학장 겸 경영대학장 유영명

▲보건복지대학장 오태영

▲의생명과학대학장 이재화

▲MICT융합공과대학장 김성수

▲공과대학장 황덕현

▲디자인대학장 김기수▲사범대학장 김희규

▲교양과정대학장 김인형

▲항공대학장 조윤식

