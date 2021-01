새해 첫날도 집콕…편의점 먹거리·주류 구매 ↑

이마트24 1월 1~3일 판매데이터 분석

[아시아경제 차민영 기자] 올해 편의점에서는 지난해와 달리 결심(다짐)상품보다 생필품, 주류 매출이 증가한 것으로 나타났다.

4일 이마트24가 올해 1월 1~3일 판매 데이터를 분석한 결과, 전년 동일 기간 대비 주류와 먹거리 매출이 크게 증가한 것으로 나타났다. 소주 98%, 민속주 85%, 맥주 81%, 채소·조미료 78%, 가정간편식(HMR) 71%, 대용량 음료 68%, 봉지면 49%, 즉석밥 43% 순으로 증가 폭이 컸다.

이와 함께 주방·욕실용품 72%, 세제류 51%, 롤티슈·키친타올 45%, 치약·칫솔 41%, 면도용품 38% 등 생필품 매출도 눈에 띄게 늘어났다.

반면, 지난해 높은 증가율을 기록했던 필기구(119%), 봉투(87%), 노트(59%), 샐러드(128%), 은단(54%), 캔디(49%), 젤리(46%), 껌(40%) 매출은 올해 한 자리 수 증가에 그쳤다. 새해 계획을 작성하기 위한 필기구, 부모님을 찾아 뵙고 용돈을 넣어 드리기 위한 봉투, 다이어트·금연을 위한 샐러드, 캔디, 껌 등 결심상품 구매가 올해는 줄어든 것으로 풀이된다.

이마트24가 1월 한 달 동안 진행하는 역대 최대 생필품 할인 행사를 진행한 것도 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 1월 한 달 동안 1900여종에 이르는 다양한 상품에 대해 원플러스원(1+1), 투플러스원(2+1), 덤 증정 등 할인 판매를 진행한다.

유창식 이마트24 영업마케팅팀장은 "올해 새해 첫 3일 판매 데이터를 분석한 결과 지난 해와 달리 올해는 새해라는 특수성 보다는 3일 연휴라는 인식이 더 강했던 것으로 보인다”며 “이마트24는 일상 생활에 필요한 다양한 상품을 가까운 편의점에서 구매하는 근거리 쇼핑 트렌드가 확산됨에 따라 이례적으로 생필품을 대폭 늘린 1월 행사를 진행하는 만큼 가맹점 매출 증대에 도움이 될 수 있을 것으로 기대하고 있다"

