계속되는 세 자릿수 확진… 동부구치소 추가 전수검사

5차 검사 후 미결정자 6명 추가 확진… 제주교도소 직원 1명도 추가

[아시아경제 배경환 기자] 법무부가 서울동부구치소 내 수용자와 직원 등을 대상으로 6차 전수검사에 나선다. 지금까지 진행한 다섯 차례의 전수검사에서 매회 세 자릿수의 확진자가 나오는 등 무증상 감염자를 매개로 추가 확진자가 이어진다는 판단에서다. 동부구치소에서 이송된 강원북부교도소 수용자 4명과 제주교도소 직원 1명도 확진됨에 따라 전국 교정시설로의 확산 가능성은 더 커졌다.

4일 법무부 등에 따르면 전국 교정시설 코로나19 확진자는 이날 자정 기준 1115명에 달한다. 전날 실시한 5차 전수검사에서 또다시 121명이 무더기 확진된데 이어 검사 미결정자로 분류된 7명 중 6명이 뒤늦게 확진 판정을 받았다.

이로써 동부구치소 관련 확진자는 1090명을 기록했다. 이 가운데 수용자(출소자 포함)는 1047명이다. 1차 전수검사 당시 수용자 2419명이 있었던 점을 감안하면 43%가 확진된 셈이다.

방역당국은 동부구치소를 대상으로 진행한 지금까지의 전수검사에서 매회 세 자릿수의 확진자가 나오는 점에 주목하고 있다. 1차 전수검사 결과 수용자 185명과 직원 2명, 2차에서는 수용자 298명과 직원 2명이 추가됐다. 3차에서는 233명의 수용자가 확진 판정을 받았고 4차에서도 139명의 확진자가 나왔다. 지난달 18일을 시작으로 전수검사를 3~5일 간격으로 진행한 상황에서도 확진자가 계속되는 점을 감안하면 확진자와 음성자를 제때 분리하지 못했다는 분석이다.

성탄전 연휴 직전 진행한 2차 전수검사 후 확진자는 줄어드는 추세지만 검사 대상 중 확진자 비율은 변화가 없다. 직전 전수검사와 비교해도 4차 당시 확진율은 7.9%로 집계됐지만 이번 5차에서는 10.8%로 되레 뛰었다.

이에 법무부는 이르면 5일 6차 전수검사를 실시할 예정이다. 교정시설 내 감염자와 남은 음성 수용자를 조속히 분리시켜 동부구치소 내 확진자 밀집도를 낮춰보겠다는 얘기다. 추미애 법무부 장관 역시 "초기에 증상자와 무증상자로 분리하면서 걸러내지 못한 무증상 감염자와의 접촉이 확산 원인으로 추정된다"고 밝힌 바 있다. 다만 무증상 감염자가 전수검사를 통과해 타 시설에서 확진 받을 가능성은 없지 않다. 실제 동부구치소 수용자 이송 조치 후 남부교도소와 강원북부교도소에서 추가 확진자가 나왔다.

법무부가 연휴 직전 내놓은 코로나19 대책에 대한 지침안도 주말간 전국 교정시설에 전달된 것으로 확인됐다. 교정시설 내 사회적 거리두기를 3단계로 격상하는 것으로 접견이나 교육 등 수용자 처우 시스템을 전면 제한한 게 골자다.

우선 미결수용자와 S1~S4급 수형자 모두 접견을 금지했다. 이들 모두 전화로만 접견이 가능하며 미결수용자와 S1, S2급 수형자는 주 1회, S3, S4급은 2주 1회만 가능하다. 다만 코로나19 확진자 추세를 감안해 거리두기 단계가 2단계로만 낮춰져도 각각 주 1회, 2주 1회의 일반 및 화상접견을 허용하기로 했다.

이밖에 동부구치소 내 음성 판정 수용자들의 이송 작업도 본격 검토에 들어갔다. 남부교도소 등으로 이송을 검토 중으로 수용 밀집도를 낮춰 밀접 접촉자에게 1인 1실을 배당하는 방안도 고민 중이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr