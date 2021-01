'당원 의견 존중' 한 발 뺀 이낙연에…장제원 "깃털처럼 가벼운 행동에 낯 뜨거울 지경"

[아시아경제 최은영 기자] 장제원 국민의힘 의원이 두 전직 대통령 사면론에 대해 "당원의 뜻을 존중하겠다"라며 한발 물러선 이낙연 더불어민주당 대표를 향해 "깃털처럼 가벼운 말과 행동에 낯이 뜨거울 지경"이라며 비판했다.

3일 장 의원은 자신의 페이스북을 통해 "전직 대통령의 사면론을 꺼내놓은 지 48시간도 채 지나지 않아 말을 주워 담으니 우롱당한 느낌을 지울 수 없다"라며 "이낙연 대표가 전직 대통령을 우롱한 것이 아니라면 말에 대한 책임을 져야 할 것"이라고 말했다.

이어 "집권당 대표가 전직 대통령 사면 문제를 청와대와 교감 없이 한번 던져본 거라면 집권당 대표로서 자격이 없는 것"이라며 "(그렇지 않고) 청와대와 교감을 가지고 던졌는데도 당내 이견을 조율하지 못했다면 이 대표는 물론이고 문재인 대통령 또한 레임덕에 빠졌다는 것을 보여준 것"이라고 지적했다.

그러면서 "이 대표는 집권당 대표면 집권당 대표답게 처신하기를 바란다. 무신불립이라고 했다. 집권당 대표를 넘어 나라를 맡아 보겠다는 분의 말은 천금같이 무거워야 하고 한번 뱉은 말은 책임을 지고 실천해야 신뢰가 생긴다"라며 "앞으로 이 대표가 하는 말은 콩으로 메주를 쑨다고 해도 믿지 않게 되었음을 알아야 할 것"이라고 전했다.

앞서 이 대표는 이날 오후 국회 의원회관에서 최고위원들을 소집해 간담회를 열고 "이명박·박근혜 두 전직 대통령의 사면 문제는 당사자의 반성과 국민적 공감대가 바탕이 되어야 할 것"이라고 정리했다.

아울러 "앞으로 국민과 당원의 뜻을 존중하겠다"라고 입장을 밝혔다.

이는 지난 1일 한 매체와의 신년 인터뷰에서 꺼낸 '두 전직 대통령 사면론'이 민주당 내에서뿐만 아니라 야권 인사들에게도 좋은 반응을 얻지 못한 것을 고려한 발언으로 보인다.

이 대표는 민주당 내에서 반발이 커지자 3일 비공개로 진행된 최고위원 간담회 후 기자들과 만나 "일단 대법원의 판결을 기다려보겠다"라며 "국민 통합을 이뤄나가야 한다는 제 오랜 충정을 말씀드렸던 것"이라 설명했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr