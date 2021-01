옥션, 루게릭요양센터 건립 위한 ‘희희낙찰’ 캠페인 성황리 마무리

[아시아경제 임혜선 기자] 이베이코리아가 운영하는 옥션이 ‘승일희망재단’, ‘깨끗한나라’와 함께 루게릭요양센터 건립을 위해 진행한 기부 캠페인 ‘희희낙찰’이 성황리에 마무리 했다고 3일 밝혔다.

희희낙찰은 자선경매를 통해 희망을 나누자는 취지로 마련된 고객 참여형 기부 행사로 인기 셀럽들의 애장품 경매를 비롯한 다양한 이벤트가 지난달 14일부터 28일까지 진행됐다.

EXO 수호, 소녀시대 수영, KIA 타이거즈 야구선수 김선빈, 가수 김범수, 가수 션 등 5명의 유명인이 기증한 애장품 경매는 마감 시점 각 상품별 최고가에 응찰한 고객에게 낙찰됐다. 특히 EXO 수호가 기증한 ‘프라이노크 후드티셔츠’는 176만원에 낙찰되며 이번 행사 최고가를 기록했다. 이번 경매로 모인 수익금 전액은 루게릭요양센터 건립을 위해 기부된다.

깨끗한나라는 이번 프로모션에서 화장지, 마스크, 손소독티슈 등 다양한 제품을 할인된 가격에 제공했다. 행사기간 판매 수량만큼 위생용품을 루게릭병 환우들에게 전달할 예정이다.

옥션은 경매에 참여하지 못한 고객들을 위한 다양한 이벤트도 진행했다. 위드아이스 기부상품 판매를 비롯해 응원 댓글 챌린지와 공유 이벤트도 함께 진행했다. 옥션이 응원 댓글 1개당 100원, 공유 1건당 1000원을 매칭해 마련한 총 2000만원의 추가 기부금은 옥션 나눔쇼핑 기금에서 출연해 승일희망재단에 기부할 예정이다.

신동옥 옥션 마케팅팀 팀장은 “루게릭병 환우와 가족들의 고통을 조금이나마 분담하고자 마련한 행사에 많은 고객들이 동참해 좋은 의미를 함께 나눌 수 있었다”며 “앞으로도 고객과 함께 우리 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 캠페인을 지속할 계획이다”고 말했다.

