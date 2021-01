TV 볼 땐 '평면', 게임할 땐 '커브드'…LGD '48인치 벤더블 CSO' 첫 공개

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이가 TV를 볼 땐 평면으로, 게임할 땐 커브드 화면으로 사용할 수 있는 새로운 OLED 패널을 처음 선보인다.

LG디스플레이는 오는 11일(현지시간) 온라인으로 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2021'에서 게이밍에 최적화된 '48인치 벤더블 CSO(Cinematic Sound OLED) 패널'을 최초 공개한다고 3일 밝혔다

48인치 벤더블 CSO 패널은 종이처럼 얇은 OLED 패널의 장점을 활용해 화면을 최대 ,000R(반경 1000mm 원의 휘어진 정도)까지 자유롭게 구부렸다 펼 수 있는 것이 특징이다.

즉, TV를 볼 땐 평면으로 쓰다가 게임을 할 땐 커브드 화면으로 사용이 가능해 화면 중앙에서 가장자리까지 균일한 시청거리를 제공해 시각적 몰입도를 극대화할 수 있다.

또한 이 제품은 별도의 스피커 없이 OLED 패널 자체가 진동해 화면에서 직접 소리 내는 'CSO' 기술을 적용, 화면 속 등장인물이 직접 말하는 것처럼 느껴져 생생한 현장감을 제공하며 커브드일 때는 사용자 중심으로 소리가 집중돼 효과를 극대화했다는 설명이다.

48인치 벤더블 CSO는 기존 CSO보다 한 단계 진화된 초박형 필름 CSO 기술을 적용, OLED 패널을 진동시켜 소리를 만드는 부품인 익사이터(Exciter)의 두께를 기존 9mm에서 0.6mm로 줄여 디자인 완성도를 높였다.

픽셀 하나하나가 스스로 빛을 내는 자발광 디스플레이인 OLED는 ▲무한대의 명암비가 만들어 내는 차원이 다른 선명하고 입체감 있는 화질 ▲0.1ms의 빠른 응답속도 ▲초당 120장의 화면재생률 ▲떨림이나 끊김 없는 자연스러운 화면을 제공하는 넓은 가변주파수(40~120Hz) 영역 등 성능을 구현해 최근 게이밍 유저에게 인기를 끌고 있다.

LG디스플레이 OLED 패널은 유수의 글로벌 국제 인증기관으로부터 블루라이트 저감, 플리커프리 인증을 받는 등 눈이 편한 디스플레이로 게이머의 눈 건강까지도 생각하는 디스플레이로 평가 받고 있다.

LG디스플레이 TV사업부장 오창호 부사장은 "48인치 벤더블 CSO는 게이머들에게 기존의 디스플레이들이 따라올수 없는 차원이 다른 최적의 게이밍 환경을 제공할 것"이라고 말했다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 18,550 전일대비 50 등락률 -0.27% 거래량 3,159,657 전일가 18,600 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 LGD, 차세대 디스플레이 '투명 OLED' 공개【시선집중】 "진짜 쭉쭉 오를걸?!" 전문가 선정 급상승 기대주 'TOP3' LG디스플레이, 최근 5일 개인 230만 5329주 순매수... 주가 1만 8550원(+3.92%) close 는 CES 2021 전시 참가를 알리는 티저영상을 4일 자사 유튜브 채널에 공개한다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr