경기도·삼성전자, 중소·중견기업 경쟁력 강화 맞손

[아시아경제 이동우 기자] 경기도가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 기술·시장 등 새로운 경제 환경에 대응하기 위해 삼성전자와 함께 도내 중소·중견 제조기업의 경쟁력 강화에 나선다.

이재명 경기도지사와 김현석 삼성전자 대표이사는 30일 오후 경기도청 상황실에서 이런 내용의 '대기업-중소·중견기업 상생협력을 위한 경기도-삼성전자 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 민선7기 도정 핵심 가치인 '공정'을 바탕으로 단순한 기술 지원을 넘어 대기업이 보유한 경험과 역량, 혁신 노하우 등을 중소·중견기업과 공유, 상호보완적 협력관계 구축을 목표로 했다.

협약에 따라 경기도와 삼성전자는 내년부터 2022년까지 스마트한 작업환경 조성, 우수기술 공유마당 조성, 우수기업 판로개척 지원 등 3개 분야 총 7개 사업을 추진하는 데 협력할 방침이다.

경기도는 이번 협약이 중소·중견기업의 기술경쟁력과 생산성을 높이고 실질적인 이익 창출로 이어지는 기업 간 동반 성장 및 공정경제 체계 구축의 새로운 모델이 될 것으로 기대하고 있다.

이재명 지사는 "경제는 일종의 생태계와 같아서 1차 생태계가 잘 유지돼야 전반적인 경제 생태계가 건강하게 유지될 수 있다"며 "대기업이 독자적으로 잘하는 것도 중요하지만, 공정한 상황에서 상생하고 공존하는 것이 정말 중요한 가치다. 그래야 대기업도 지속 성장이 가능하다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr