패스트푸드점 등 방역 수칙 일부 개선 시행

[아시아경제 김지희 기자] 부산시가 정부의 수도권 거리두기 연장 방침에 따라 부산의 사회적 거리두기 2.5단계를 내년 1월3일 자정까지 연장한다고 27일 밝혔다. 당초 부산 사회적 거리두기는 오는 28일 종료를 앞두고 있었다.

이번 연장조치에서는 패스트푸드점 등에 대한 방역 수칙이 일부 개선 시행된다. 패스트푸드점, 브런치 카페, 베이커리 카페 등에서 음료나 디저트를 주문할 경우 포장과 배달만 허용된다.

부산시는 연말연시 특별방역 대책을 통한 접촉 감소 효과 등을 지켜본 뒤 종합적인 검토를 거쳐 거리두기 단계를 조정할 계획이다.

아울러 부산시는 현재 환자 발생 추세가 의료체계 역량으로 대응 가능한 수준이라고 평가했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr