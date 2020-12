이탈리아도 화이자 맞는다…백신 1차분 도착

[아시아경제 이춘희 기자] 이탈리아도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종이 임박했다.

현지 언론에 따르면 벨기에에서 생산된 9750회분의 화이자 백신이 25일 밤(현지시간) 이탈리아 로마에 도착했다. 백신 수송은 약 1500㎞에 이르는 육로를 통해 이뤄졌다.

백신은 이날 중으로 국방부의 협조 아래 전국으로 다시 배분된다. 군은 차량과 수송기, 헬기 등을 동원해 신속하게 백신을 목표한 지점으로 실어나를 예정이다.

코로나19 환자 치료에 헌신하는 전국 병원 의료진이 이번 1차 접종 대상이다.

이탈리아는 독일·프랑스 등 다른 유럽연합(EU)국가와 마찬가지로 27일부터 접종을 시작한다.

2021년 추가 물량이 들어오면 요양원에 거주하는 노령층을 중심으로 접종 대상이 확대될 것으로 보인다.

25일 기준 이탈리아의 코로나19 하루 신규 확진자 수는 1만 9037명, 사망자 수는 459명이다.

누적 확진자 수와 사망자 수는 각각 202만 8354명, 7만 1359명이다. 현재까지 이탈리아의 총 사망자 수는 유럽 최대다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr