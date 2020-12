그랜드 하얏트 제주 직원 122명 전원 음성…호텔 정상 운영

선제적 대응 통해 추가 감염 원천 봉쇄



확진 직원 이동동선, 투숙객과 무관

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 롯데관광개발은 지난 23일 확진된 그랜드 하얏트 제주 직원 A씨 관련 호텔 직원 등 접촉자 122명이 진단 검사에서 전원 음성 판정을 받았다고 26일 밝혔다.

롯데관광개발은 A씨가 휴가를 떠나기 이틀 전인 지난 18~19일 상황을 폐쇄회로(CC)TV를 통해 파악한 결과, 투숙객과 동선이 전혀 겹치지 않는 등 추가 감염에 대한 우려가 없다고 보고 호텔 시설을 정상적으로 운영하고 있다.

앞서 롯데관광개발은 제주 방역당국과 공동으로 CCTV를 통해 A씨의 동선을 빠짐없이 파악, 같은 부서 직원 뿐만 아니라 조금이라도 동선이 겹쳤을 가능성이 있는 모든 직원에 대해 전수 조사를 실시하는 등 선제적 대응에 나섰다.

또 A씨가 휴가 중이던 지난 20일 그의 배우자가 가벼운 증세를 보이기 시작하자 자택 대기 조치를 내린 데 이어 배우자에 대한 확진 판정(22일)을 확인한 이후에는 비상상황실을 가동해 건물과 직원에 대한 자체 방역에 즉각 들어가는 등 추가 감염 차단에 앞장섰다.

평소에도 그랜드 하얏트 제주 직원들은 각 업장 뿐 아니라 사무실에서도 마스크를 상시 착용하고, 직원 또는 가족이 코로나19 이상 징후가 나타날 경우 즉각 회사에 신고하고 재택 근무로 전환하고 있다는 게 롯데관광개발 측 설명이다.

그랜드 하얏트 제주에서는 현재 최첨단 열 화상 카메라로 모든 고객과 직원에 대한 발열체크 등을 상시 실시하고 있다.

또한 엘리베이터와 식당 등 각종 시설 곳곳에 살균 소독제를 설치하는 한편 식당에 입장 시 다시 한번 체온을 측정하고 QR코드로 출입자 명부를 확인하는 등 이중 삼중 조치를 통해 방역에 만전을 기하고 있다.

그랜드 하얏트 제주는 코로나19 관련 이 같은 노력을 통해 세계청결산업협회(ISSA)가 주관하고 글로벌 바이오리스크 자문위원회(GBAC)가 실시하는 GBAC STAR 인증을 획득한 바 있다.

