세계 코로나19 누적 확진자 8000만명 돌파… 세계 인구 1%

[아시아경제 이춘희 기자] 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 8000만명을 넘어선 것으로 조사됐다. 세계 인구의 약 1%가 감염된 셈이다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 26일 오후 5시5분(한국시간) 기준 현재 세계 코로나19 누적 확진자는 8천25만4301명이다. 이 사이트에서 세계 인구를 78억3468만여명으로 추산하고 있는 점을 감안하면 세계 인구의 1%가 넘게 코로나19에 감염된 셈이다.

코로나19는 지난해 12월 31일 '정체불명 폐렴'으로 세계보건기구(WHO)에 보고된 지 179일 만에 누적 확진자가 1000만명을 넘었다. 이후 1000만명이 추가되는 데 늘어나는 시간은 44일, 38일, 32일, 21일, 16일, 16일, 15일 등으로 계속 짧아지는 추세다.

현재까지 코로나19 확진자 중 4분의 1가량은 미국(약 1921만명)에서 발생한 것으로 집계됐다. 인도(약 1017만명), 브라질(약 745만명), 러시아(약 299만명), 프랑스(약 255명) 등으로 뒤를 이었다.

누적 사망자는 175만8585명으로 집계됐다. 사망자 역시 미국이 33만8000여명으로가장 많았다. 이어 브라질(약 19만명), 인도(약 15명), 멕시코(약 12만명), 이탈리아(약 7만명) 순이었다.

최근 영국과 남아프리카공화국 등 세계 곳곳에서 전파력이 더 강한 것으로 알려진 변이 바이러스가 확인되면서 코로나19 확산세는 한동안 지속될 전망이다.

