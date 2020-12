코로나 확진 도쿄지검 공무원, 고속버스로 1000㎞ 이동

[아시아경제 이춘희 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진을 받은 도쿄지방검찰청 소속 공무원이 확진 후 고속버스를 타고 1000㎞이상 이동해 논란이 일고 있다.

교도통신과 NHK 등에 따르면 도쿄지검은 코로나19에 감염된 20대 남성 검찰사무관이 자택 격리 기간에 무단으로 고속버스를 타고 규슈 북부 후쿠오카시로 이동했다고 26일 발표했다. 도쿄도와 후쿠오카시는 도로로 1000㎞ 이상 떨어져 있다.

이 공무원은 지난 17일 코로나19에 감염 사실이 확인됐다. 그는 오는 27일까지 도쿄도에 있는 자택에서 대기해야 했지만 도쿄지검의 다른 직원이 전날 이 공무원에게 연락한 결과 후쿠오카시에 체류하고 있는 것으로 드러났다.

도쿄지검은 고속버스 회사와 보건소에 연락을 취했고, 이동 목적 등에 대해서는 조사 중이라고 밝혔다.

도쿄지검 측은 "극히 부적절한 행위에 깊이 사과드린다"며 "향후 사실관계를 조사해 관계 기관에 정보를 제공하는 등 적절히 대응하겠다"고 밝혔다.

