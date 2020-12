속보[아시아경제 임주형 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) '숨은 감염자'를 찾아내기 위해 운영 중인 수도권 임시 선별검사소에서 25일에도 100명이 넘는 추가 확진자가 나왔다.

26일 중앙방역대책본부에 따르면 성탄절이었던 전날 수도권 임시 선별검사소에서 총 3만3천983건의 검사가 진행돼 115명이 양성 판정을 받았다.

이날 지역발생 신규 확진자 1천132명의 10.2%를 차지했다.

검사 건수는 평일이었던 직전일 대비 절반 수준으로 줄었지만, 확진자 수는 연일 100명대를 이어가고 있다.

