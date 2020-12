장제원 “이성 잃은 친문 세력들…마지막 발악이 점입가경”

“정권의 몰락 얼마 남지 않아…야당이 잘 해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘 의원은 26일 더불어민주당을 향해 “이성을 잃은 친문 세력들의 마지막 발악이 점입가경”이라며 “국민들께서 잠시 위임한 권력을 국민들께서 거둬들이고 있다는 사실도 깨닫지 못하고 여전히 권력의 단꿈에서 깨어나지 못하고 있는 모습이 처량해 보인다”고 비판했다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “권력 안위를 위해서는 법도 상식도 양심도 모조리 팔아먹겠다며 흥분해 있다. 사법부도 검찰도 감사원도 자신들의 권력 밑에 조아리지 않는다고 윽박지르고 있다”며 “대한민국이 민주공화국 인지 친문 공화국 인지 헷갈리나. 친문왕정을 만들어 자기들끼리 왕놀이나 하고 살고 싶은가 보다”라며 이같이 말했다.

장 의원은 “무지한 건지, 사태 파악이 안 되는 건지 감찰위도, 직무배제 효력정지 판결도, 징계 효력정지 판결도 모두 잘못했다고 하는데 자신들만 잘했다고 박박 우기고 있다”며 “조폭의리를 강요하는 사람부터 친문 카르텔의 거대함은 망각한 채 카르텔 운운하며 촛불 타령에 빠진 사람들, 독재의 달콤함과 수의 힘에 중독되어 대놓고 독재하자는 사람들, 윤석열 검찰총장을 탄핵하자는 이판사판 막가는 사람들까지 병적인 증상이 하도 다양해 처방이 힘들 것 같다”고 지적했다.

장 의원은 “달도 차면 기운다는 만고불변의 진리도 잊은 채 기울어져 가는 권력을 부여잡고 흐느적거리는 모습이 초조함의 표현이라면 그나마 나을 것 같다”며 “정신 차리기 바란다. 이들이 처참하게 망가져 가는 모습을 바라보면서 정권의 몰락이 얼마 남지 않았음을 느끼게 된다. 이제 야당이 정말 잘 해야 하겠다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr