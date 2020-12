전립선암, 소변으로 20분 내 진단한다

전립선암의 여러 인자를 인공지능으로 분석해 암의 고정밀 진단 성공

소변을 활용한 다른 암 종의 정밀 진단에 활용 가능

[아시아경제 황준호 기자] 남성 암 중 가장 많이 발견되는 전립선암을 20분만에 진단할 수 있는 기술이 개발됐다. 소변을 통해 진단하는데 100%에 가까운 정확도로 진단할 수 있다. 혈액검사나 조직검사보다 높은 정확도로, 향후 전립선암 진단에 새로운 장을 열 것으로 예상된다

한국과학기술연구원은 이관희 생체재료연구센터 박사의 연구팀이 정인갑 서울아산병원 교수의 연구팀과의 공동연구를 통해 전기신호 기반 바이오센서에 스마트 인공지능 분석법을 더해 전립선암을 20분만에 진단할 수 있는 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. 이번 연구 성과는 국제 학술지인 ACS Nano 최신 호에 실렸다.

연구팀은 기존 전립선 특이항원(PSA) 기반 검출의 정확도 문제를 개선하기 위해 소변에서 극미량의 네 가지 암 인자들을 동시에 측정할 수 있는 초고감도 반도체 센서 시스템을 개발했다. 또 이 센서를 통해 얻은 네 가지 암 인자와 전립선암 사이의 상관관계를 인공지능에게 기계학습시켰다. 이어 얻어진 검출 신호들의 복잡한 패턴에 따라 암 여부를 진단할 수 있는 알고리즘을 개발했다. 이 분석법을 활용해 전립선암을 진단한 결과, 76개의 소변 표본에서 전립선암 환자를 95.5%로 진단했다. 연구진은 향후 임상을 확대해 더욱 많은 환자 정보를 학습시켜 진단 알고리즘의 정확성을 높일 계획이라고 밝혔다.

KIST와 공동 연구를 진행한 서울아산병원 정인갑 교수는 "수술이나 치료가 필요한 환자를 소변을 활용해 높은 정확도로 선별함으로써 불필요한 조직검사와 치료를 최소화 해 의료비와 의료진의 피로도를 획기적으로 줄일 수 있는 기술"이라고 말했다. 이관희 박사는 "소변만으로 100%에 가깝게 전립선암을 신속히 진단할 수 있는 스마트 바이오센서의 개발은 소변을 활용한 다른 암 종의 정밀 진단에 활용될 수 있을 것"이라고 전망했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr