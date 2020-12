[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 23일 최근 종교시설, 요양원 등 코로나19 집단감염이 이어지자 대시민 호소에 나섰다.

성탄절과 연말, 연시 연휴를 앞두고 지역감염 확산이 우려되는 이 시기가 최대의 고비가 될 것으로 우려했다.

김용집 의장은 “코로나19 확산을 막기 위해 모든 역량을 쏟겠다는 각오의 말씀을 드린다”며 “시민 모두 차분하고 조용한 연말 보낼 수 있도록 반드시 방역지침을 지키고 힘을 모아달라”고 당부했다.

이어 “다시 한 번 시민들에게 희생을 부탁드리게 된 점에 대해 송구스럽게 생각한다”며 “위기 극복을 위한 지역사회와 시민들의 적극적인 동참과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

