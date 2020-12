잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피

코스닥은 하락마감

[아시아경제 이민우 기자] 장중 다소 주춤했던 코스피가 반등에 성공하며 강보합으로 마감했다.

23일 코스피는 전날 대비 0.96%(26.14포인트) 오른 2759.82에 마감했다. 강보합으로 출발한 뒤 하락전환해 2716.28까지 내려갔지만 끝내 반등에 성공하며 1%가까이 상승마감한 것이다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승을 이끌었다. 특히 장 초반 매도로 일관했던 기관이 매수세로 전환한 것이 주효했다는 평가다. 이날 외국인은 827억원, 기관은 3003억원을 순매수했다. 반면 개인은 3814억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 전기·전자(2.93%) 업종의 상승폭이 가장 컸다. 이어 기계(1.32%), 제조업(1.30%), 운수장비(1.290%), 유통업(1.18%) 등의 순이었다. 반면 의약품(-2.81%), 종이·목재(-2.50%), 비금속광물(-0.82%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 상당수가 상승했다. 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 4,500 등락률 +3.40% 거래량 1,740,712 전일가 132,500 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복 close (3.4%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 3,500 등락률 +3.11% 거래량 3,164,763 전일가 112,500 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달SK하이닉스, 검색 상위 랭킹... 주가 2.22%강보합 출발 코스피…2750선 회복 close (3.1%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,900 전일대비 1,600 등락률 +2.21% 거래량 19,330,465 전일가 72,300 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달'삼성청년 SW아카데미' 3기 수료…2년간 1000여명 취업 성공삼성전자, 취향 따라 디자인 선택…'비스포크 큐브 에어' 출시 close (2.2%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 806,000 전일대비 9,000 등락률 +1.13% 거래량 456,481 전일가 797,000 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑ close (1.1%) 등의 순이었다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 355,000 전일대비 4,000 등락률 -1.11% 거래량 1,402,138 전일가 359,000 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달셀트리온, 주가 36만 1500원.. 전일대비 0.7%코스피·코스닥 모두 하락전환 close (-1.1%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 796,000 전일대비 7,000 등락률 -0.87% 거래량 118,559 전일가 803,000 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복 close (-0.8%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 1,000 등락률 -0.18% 거래량 263,609 전일가 555,000 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복 close (-0.1%) 등은 내렸다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 506,806 전일가 284,000 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑ close 는 보합을 기록했다.

코스닥은 전날보다 0.60%(5.56포인트) 내린 923.17으로 장을 마쳤다. 강보합으로 출발했지만 장중 918.44까지 내려간 뒤 소폭 반등하며 마감했다.

개인과 기관의 매도세가 강했다. 각각 243억원, 780억원을 순매도했다. 기타법인도 723억원어치를 팔아치웠다. 반면 외국인은 1736억원을 순매수했다.

하락한 업종이 더 많았다. 화학 업종의 낙폭이 -2.69%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-2.32%), 방송서비스(-2.14%), 제약(-2.08%) 등의 순이었다. 통신서비스(1.93%), IT부품(1.53%), 반도체(1.48%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 150,400 전일대비 8,800 등락률 -5.53% 거래량 818,497 전일가 159,200 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달[코스닥 거래대금 2600兆] '제약·바이오'가 상승 주도한 코스닥코스피·코스닥 모두 하락전환 close 의 하락폭이 -5.5%로 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 186,600 전일대비 8,000 등락률 -4.11% 거래량 843,738 전일가 194,600 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달[코스닥 거래대금 2600兆] '제약·바이오'가 상승 주도한 코스닥코스피·코스닥 모두 하락전환 close (-4.1%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 170,200 전일대비 3,000 등락률 -1.73% 거래량 3,959,324 전일가 173,200 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 17만 3000원.. 전일대비 -0.12%국내치료제! 임상 결과발표! 대장 株 뒤집힌다!정부 긴급! 국내치료제! 다음 국책과제 선정! 제2의 대웅제약! close (-1.7%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 89,800 전일대비 1,100 등락률 -1.21% 거래량 747,074 전일가 90,900 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑에이치엘비 "리보세라닙, 병용임상서 담낭암, 폐암 ‘완전 관해’ 관찰" close (-1.2%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 44,900 전일대비 150 등락률 -0.33% 거래량 561,763 전일가 45,050 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 올해 IPO 청약 증거금 300조 몰려…"내년도 예산안 절반 육박"강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠'넵튠, 카카오게임즈 대상 1935억원 규모 유상증자 결정 close (-0.3%) 등의 순이었다. 반면 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 333,500 전일대비 26,200 등락률 +8.53% 거래량 158,863 전일가 307,300 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복 close 는 8.5% 급등했다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 264,800 전일대비 9,200 등락률 +3.60% 거래량 38,149 전일가 255,600 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달강보합 출발 코스피…2750선 회복제12회 대한민국코스닥대상 대상에 파크시스템스 close (3.6%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 77,000 전일대비 2,400 등락률 +3.22% 거래량 1,055,707 전일가 74,600 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복 close (3.2%) 등도 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr