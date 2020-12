윤석열 검찰총장이 법무부 징계위원회의 정직 2개월 처분에 불복해 추미애 법무부 장관을 상대로 제기한 집행정지 신청 사건 2차 심문을 하루 앞둔 23일 서울 서초구 대검찰청 인근에 '법치주의사망'이란 문구가 적힌 현수막이 걸려 있다./강진형 기자aymsdream@

