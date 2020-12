대동병원, 코로나19 대응·응급의료 “잘했다”… 부산시장 표창받아

어려운 시기 지역 응급·호흡기 환자 진료공백 메운 공로 인정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대동병원이 부산지역 응급의료 서비스에 기여한 공을 인정받아 부산시장 표창장을 받았다.

대동병원(병원장 박경환)은 23일 오전 부산시 응급의료위원회에서 부산지역 응급의료 서비스 향상과 응급의료체계 구축에 기여한 점을 평가받아 ‘부산시장 표창장’을 수상했다고 밝혔다.

부산시는 사회적 거리두기 2.5단계 적용에 따라 올해는 별도 시상식을 개최하지 않고 표창장만 전달했다.

이번 표창은 응급의료에 기여한 유공자를 발굴하고 포상을 통해 업무에 대한 자부심을 높여주기 위해 응급의료기관과 기초 자치단체, 응급의료분야 전문 종사자, 소방재난본부와 소방서, 공무원 등을 대상으로 추천받아 공무원 2명, 민간인 2명, 기관·단체 4곳이 선정됐다.

대동병원은 2017년 침례병원 파산 후 금정구를 포함한 동부산권에 응급의료 공백이 발생하지 않도록 응급의료 전문 의료진과 장비를 보강해 2019년 지역응급의료센터로 승격해 운영하고 있다.

응급의학과 전문의 24시간 상주시스템을 구축해 지역 내 응급환자와 중증질환자에게 전문성 있는 응급의료 시스템을 제공하는 등 응급의료체계 구축과 질적 수준 향상을 위해 노력하고 있다.

코로나19 유행 초기부터 지역응급의료센터 내 설치된 음압진료실을 별도 운영하면서 응급환자의 감염관리를 빈틈없이 했다.

별도로 병원 외부에 코로나19 의심환자 선별을 위한 선별진료소와 호흡기전담클리닉 등 중증응급질환자의 의료 공백을 예방하는 동시에 코로나19 의심환자의 병원 내 진입을 차단하는 등 대응체계를 잘 유지해왔다는 평가를 받았다.

박경환 병원장은 “이번 표창은 지역민의 건강과 안전을 위해 지난 75년간 대동병원이 끊임없이 노력한 결과라고 생각한다”며, “응급의료센터 내 음압시설 보강 등으로 응급 상황과 재난 발생에 신속하게 대응할 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

대동병원은 지역 응급의료 서비스 향상을 위해 ▲심폐소생술 BLS 교육센터 개설 ▲부산시 현장 응급의료소 설치 응급의학 전문의 지원 시스템 구축 ▲부산시 을지연습 합동상황실 파견 활동 ▲2019 한·아세안 특별정상회의 지정병원 참여 ▲원자력안전위원회 방사선비상진료기관 지정 등 다양한 활동을 통해 부산시 응급의료체계의 질적 수준 향상에 기여하고 있다.

