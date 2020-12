포항시, 호미곶 한민족해맞이 '전면 취소' … 해맞이광장 일시 폐쇄

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 포항시는 오는 31일부터 내년 1월1일까지 양일간 호미곶 광장을 전면 폐쇄해 전국에서 몰려오는 해맞이 관광객 방어에 나선다.

23일 포항시에 따르면 호미곶 광장과 주차장에 펜스를 설치해 관광객 출입을 원천차단하고, 1월 1일에는 경찰과 함께 일명 '거부작전'을 펼친다.

기상청 예보에 따르면 1일 당일은 영하 7도로 체감온도는 영하 10도를 밑돌 것으로 예상된다. 매서운 날씨와 코로나로 인해 일출을 직접 보지 못하는 시민들을 위해, 포항시는 집에서 시청할 수 있는 다양한 볼거리를 마련하기로 했다.

지역 케이블TV HCN과 포항시 유튜브(포항시청)를 통해 해맞이축전을 대신해 '한반도 동쪽땅끝에서 대한민국의 희망을 보다'라는 캐치프레이즈를 내걸고 생중계한다.

타악그룹 '쾌'의 대북 화고 공연을 시작으로 호미곶, 영일대해수욕장, 이가리 닻 전망대 3곳의 새해 일출을 삼원중계한다. 이어 이강덕 포항시장과 포항시의회 정해종 의장 그리고 지역 국회의원들이 영상 신년인사를 전한다.

한편, 포항시는 코로나19로 지친 국민들의 기운을 복돋아 주기 위해 호미곶을 제외한 영일대해수욕장, 영일만항, 장기면 신창리 일출암 등 포항의 유명한 일출 명소 20곳을 선정해 일출 영상을 '포항시청' 유튜브 채널에 업로드할 예정이다.

