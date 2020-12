롯데건설, 내포신도시 집단에너지시설 착공식 개최

[아시아경제 최동현 기자] 롯데건설이 23일 충남 예산군 삽교읍 목리 114-9 일원에 위치한 내포신도시 집단에너지 시설 건설공사의 착공식을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 하석주 롯데건설 대표를 비롯해 양승조 충청남도지사와 김명선 충남도의회 의장, 김기영 충남도의회 의원, 조승만 충남도의회 의원, 이종화 충남도의회 의원, 내포그린에너지 김만년 사장, 신정식 한국남부발전 사장과 지역주민등이 참석했다.

이 사업은 2023년 5월 완공 예정으로 청정연료인 액화천연가스(LNG)를 사용해 LNG열병합 495MW을 생산하고 인구10만명(4만가구), 약 995만1000㎡의 내포신도시에 냉·난방을 공급한다. 분산형전원으로서 역할도 수행해 도시기반시설로서 내포신도시 정주여건 개선 등에 크게 기여할 것으로 예상된다.

이 사업은 그동안 지역 주민들이 반대해왔던 SRF(고형폐기물연료)를 연료로 사용하는 집단에너지 사업에서 친환경 에너지인 LNG로의 성공적인 연료 전환을 달성한 점이 주목할 만하다.

하석주 롯데건설 대표는 ”이번 내포신도시 집단에너지 시설 사업이 충남도의 발전과 내포신도시가 혁신도시로 자리매김 하는데 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다해 사업을 성공적으로 완성할 것”이라고 말했다.

한편, 이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 사회적 거리두기 및 체온 측정과 마스크 착용, 손 소독 등 방역 수칙을 엄격히 준수하고, 방역당국과의 긴밀한 협조 하에 실외에서 안전하게 치러졌다.

