[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강남구 <4급 전보> ▲기획경제국장 장원석 ▲유네스코한국위원회 파견 복귀 문경수 ▲행정국장 이수진 ▲복지생활국장 이호현

