[아시아경제 박준이 기자] 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2020.12.22 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [단독]쌍용차-마힌드라-HAAH, 법정관리 사전 협의…실사도 완료[e공시 눈에 띄네]코스피-21일결국 법정관리 신청한 쌍용차…220개 협력사들 어쩌나 close 는 대출원금 2550억원에 대한 원리금 연체가 발생했다고 22일 공시했다.

회사 측은 "회생절차개시 신청에 대한 서울회생법원의 보전처분결정, 포괄적 금지명령에 의해 채무 연장 및 변제를 할 수 없었다"고 밝혔다.

이번 대출원리금 연체금액은 자기자본 대비 34.07%에 해당한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr