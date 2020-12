[아시아경제 박준이 기자] 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 350 등락률 -1.59% 거래량 73,620 전일가 21,950 2020.12.22 14:18 장중(20분지연) 관련기사 대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과코오롱, 코로나19 극복 동계 헌혈 캠페인 진행[특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓ close 은 자회사 코오롱글로벌이 대전시 중구 대흥동1구역 재개발정비사업조합과 1043억원 규모의 아파트 공사 수주 계약을 체결했다고 22일 공시했다.

이번 계약금액은 지난해 매출액 대비 2.99%에 해당한다.

