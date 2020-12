[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱 모델 심지영이 군살없는 몸매로 시선을 끌었다.

최근 심지영은 자신의 SNS에 두 장의 사진을 올렸다.

사진 속 심지영은 필라테스 기구에 기대어 카메라를 응시하고 있다. 이를 본 팬들은 "이 분위기 무엇" "운동이 필요한 몸매인가요?" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 심지영은 프리랜서 모델로 활동중이다.

