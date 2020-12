양산시, 균형발전 실현한다 … 도시재생 뉴딜사업 2개 지구 선정

삼호지구·주남지구 선정 … 국비 약 200억원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 국토교통부가 주관한 도시재생 뉴딜사업에 삼호지구와 주남지구가 선정됐다고 22일 밝혔다.

이에 따라 시는 국비 200억을 지원받아 쇠퇴한 삼호지구 및 주남지구에 활력을 불어 넣게 됐다.

서창동 삼호지구는 서창시장의 장세 위축으로 침체한 지역경제를 활성화해 지역 내 버팀산업의 위기를 극복하고 주민 간 문화 교류를 통한 웅상지역의 정체성을 회복해 도시재생 사업 효과를 극대화한다는 계획이다.

소주동 주남지구는 공단으로 둘러싸인 지역으로, 열악한 주민 주거질 향상을 위해 지역공동체의 거점을 조성하고 마을 내 부족한 생활SOC 시설을 확충해 주민복지 향상을 목표로 사업을 시행한다.

김일권 시장은 “북부지구·신기지구에 이어 이번 2개 지구 공모선정은 민관이 협력해 이뤄낸 큰 성과”라며 “삼호지구·주남지구 지역경제 활성화와 지속적인 주민 역량 강화를 통해 성공적인 도시재생이 되도록 노력해나가겠다”고 말했다.

