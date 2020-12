김영훈 대성그룹 회장, '2020 한국에너지대상' 은탑산업훈장 수상

에너지 부문 최대 정부 포상… 김 회장 등 110명 유공자 포상 받아

김영훈 대성홀딩스 회장이 '2020 한국에너지대상' 은탑산업훈장을 받았다. 에너지 부문 최대 규모의 정부 포상을 수상한 것이다.

산업통상자원부는 에너지 효율 향상 및 신·재생에너지 산업발전 유공자를 대상으로 '2020 한국에너지대상'을 줬다고 22일 밝혔다.

2018년부터 한국에너지효율대상(1975년부터 시상)과 한국신재생에너지대상(2007년부터 시상)을 통합 시상하고 있다.

올해 한국에너지대상은 김영훈 대성홀딩스 등 110명에게 돌아갔다.

김 회장은 우리나라에서 처음으로 신도시 주거지역에 고효율 구역형 집단에너지시설을 도입했다. 메탄가스를 포집해 난방연료를 공급하는 매립가스 자원화 사업을 추진했다.

세계 최대의 에너지행사인 '세계에너지총회'의 국내 유치 및 성공적 개최에 기여하기도 했다.

유재열 한화큐셀 상무(한국사업부장)는 철탑산업훈장을 받았다. 유 상무는 세계 최고 수준의 고품질 태양광 모듈 국내 공급을 이끌었다. 말레이시아 태양광모듈 시장 점유율 1위를 달성했다.

강점기 현대차 상무는 석탑산업훈장을 받았다. 강 상무는 세계 최초로 양산형 수소전기자동차를 출시하는 데 기여했다.

정수원 지역난방기술 본부장, 최문홍 신일이앤씨 대표, 정종수 세일기술 대표, 우항수 울산테크노파크 단장 등 4명은 산업포장을 받았다.

산업부 관계자는 "탄소중립과 에너지 전환의 핵심 수단인 에너지 효율 향상, 신·재생에너지 확산에 기여한 유공자를 포상한다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr