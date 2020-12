[클릭 e종목]"CJ제일제당, 4분기 실적 시장 기대치 상회할 것"

하나금융투자, 투자의견 '매수'·목표주가 62만원 제시…21일 종가 37만6500원

[아시아경제 금보령 기자] CJ제일제당의 4분기 실적이 시장 기대를 상회할 것이라는 분석이 나왔다.

22일 하나금융투자는 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 376,000 2020.12.22 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-18일CJ제일제당 "사료·축산사업 자회사 매각, 추진하는 바 없다" 강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠' close 의 4분기 연결 매출액을 6조3535억원, 영업이익을 3503억원으로 추정했다. 전년 대비 각각 6.6%, 29.8% 늘어나는 수치다.

심은주 하나금융투자 연구원은 "국내 가공은 이른 추위 및 '사회적 거리두기' 격상 영향으로 매출 및 영업이익의 고른 개선이 전망된다. 10~11월 누계 매출액은 전년 대비 두 자릿 수 성장한 것으로 추산된다. 특히 온라인 채널이 전년 동기 대비 50% 이상 성장한 것으로 파악된다. 가정간편식(HMR) 관련해서는 냉동피자 라인이 추가 가동되면서 매출 성장에 기여할 것으로 기대된다"며 "해외 가공도 고성장세가 이어지고 있다. '쉬안즈'의 10~11월 누계 매출액은 전년 대비 10% 성장한 것으로 파악된다. 환율이 관건이나 견조한 성장이 이어지고 있다는 점은 분명 긍정적"이라고 설명했다.

내년에도 코어 사업부 실적은 우상향 할 전망이다. 하나금융투자는 CJ제일제당의 내년 연결 매출액과 영업이익을 각각 25조5903억원, 1조5273억원으로 추정하고 있다. 전년과 비교해 각각 4.7%, 8.1% 증가하는 셈이다.

심 연구원은 "식품(소재+가공) 내 해외 비중은 2019년 39%에서 내년 48%로 유의미한 상승이 예상된다"며 "특히 내년부터는 쉬안즈와의 채널 및 제품 시너지가 본격화될 것으로 기대된다”고 말했다.

하나금융투자는 CJ제일제당에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 62만원을 제시했다. 지난 21일 종가는 37만6500원이다.

