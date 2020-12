[e공시 눈에 띄네]코스닥-21일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ NHN한국사이버결제 NHN한국사이버결제 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 67,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 67,000 2020.12.22 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 NHN한국사이버, 비대면·무현금 쇼핑 늘어 결제대행서비스 '날개'NHN한국사이버결제, 핀테크(FinTech) 테마 상승세에 0.74% ↑외국인, 2주 연속 '사자'…삼성전자 1조 넘게 순매수 close =보통주당 0.07주 주식배당 결정

◆ 코맥스 코맥스 036690 | 코스닥 증권정보 현재가 5,620 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,400 2020.12.22 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 코맥스, 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승세에 5.64% ↑코맥스, 음성인식 테마 상승세에 6.1% ↑코맥스, 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승세에 4.44% ↑ close =보통주당 0.02주 주식배당 결정

◆ 국일제지 국일제지 078130 | 코스닥 증권정보 현재가 5,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,370 2020.12.22 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 국일제지 생산중단《시선집중》 전문가들 집중 매수! 비밀 종목 공개한다! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close =아산공장 생산동 일부 화재로 일시적 생산 중단

◆ 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 189,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 195,100 2020.12.22 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야"[주간HOT종목]'보톡스 전쟁' 메디톡스VS대웅제약메디톡스, 최근 5일 개인 3만 9853주 순매수... 주가 19만 4500원(-4.66%) close =보통주당 0.05주 주식배당 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr