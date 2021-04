[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일

[아시아경제 황준호 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 동성화인텍= 55만주 대상 전환청구권 행사.

▲ 우리손에프앤지 우리손에프앤지 073560 | 코스닥 증권정보 현재가 2,370 전일대비 15 등락률 -0.63% 거래량 1,008,760 전일가 2,385 2021.04.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 본격적 우상향, 무한급수로 늘어가는 주가를 보아라! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일우리손에프앤지, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 2.73% ↑ close = 이동률 사외이사 재선임, 김태용 사외이사 신규 선임.

▲ 국전약품= 500억 원 규모 유상증자 결정.

▲ 부방= 테크로스비전인베스트먼트 지분 29% 취득 위해 600억 원 단기차입금 증가.

▲ 아프리카TV= 주식매수선택권 행사 따라 자기주식 118억 원 처분 결정.

▲ 팍스넷= 23일 오전 10시 주주총회소집 결의.

▲ 휴온스글로벌= 자회사 휴온스바이오파마 편입.

▲ 휴젤= 보툴렉스 50·100유닛 미국 품목 허가 신청.

▲ 세종텔레콤= 디지털엣지코리아유한회사와 468억 원 규모 인터넷데이터센터 사업(역삼~부산) 영업 양도 계약 체결.

▲ 네오크레마= 갈락토올리고당 및 콜라겐 트리펩타이드를 포함하는 면역 기능 개선과 피부 상태개선용 기능성 식품조성물 특허권 취득.

▲ 코맥스= 변봉덕·변우석 공동대표이사에서 변우석 단일대표이사로 변경.

▲원바이오젠=제이앤코스 20억 원 규모 지분 33.33% 취득.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr