[아시아경제 김봉주 기자] 21일 방송된 SBS 드라마 '펜트하우스'에서 10억 달러가 언급돼 화제다.

10억 달러는 한화로 약 1조원이다.

이날 방송에서 주단태와 로건 리의 미팅이 이뤄졌다. 로건 리는 뉴욕과 서울에 추진하고 있는 카지노 사업 계획에 10억 달러가 투자돼야 한다고 주단태에게 제안했다.

주단태가 고민하는 모습을 보이자 로건 리는 그럴 시간이 없다며 자리를 박차고 일어섰다.

하지만 주단태는 곧 결단을 내린 듯 로건 리에게 연락을 취했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr