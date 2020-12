공수처장 추천위, 28일 다시 회의 열기로...23일까지 추가 후보 추천

[아시아경제 원다라 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원회가 공수처장 후보 결정을 보류하고 28일 다시 한 번 회의를 열기로 했다.

공수처장 후보 추천위는 18일 오후 '공수처장 후보 추천위 제5차 회의 개최 결과' 브리핑을 통해 "위원회는 석동현, 한명관 후보자의 사퇴를 확인했고 23일 18일까지 후보자 추가 추천도 허용하기로 결의했다"면서 "다음 회의를 28일 오후 2시에 개최해 기존 심사 대상자와 추가로 추천된 심사대상자만을 대상으로 공수처장 후보자 추천을 최종 의결하기로 했다"고 밝혔다.

이어 "위원 모두가 법리 논쟁을 떠나 국회의장께서 후임 위원 추천을 요청하신 점을 존중하고 공수처장 후보자 추천이 합의에 의해 원만히 이루어지도록 노력한다는 점에 동의하여 회의를 다시 열기로 했다"고 설명했다.

이날 추천위는 전일 국민의힘 측 추천위원인 임정혁 변호사가 사퇴하며, 야당 몫 위원 1명이 공석인 상태로 진행됐다. 국민의힘 법사위원들은 이날 오전 기자회견을 열고 결원을 채운 뒤 다시 회의를 열자고 주장했지만 민주당은 공수처법 개정안에 따라 법리상 이날 공수처장 후보 추천을 마무리하겠다는 입장이었다.

공수처장 후보 추천위원인 이찬희 대한변호사협회장은 이날 회의 직후 기자들과 만나 "법리적인 문제를 떠나서 국회의장께서 (국민의힘 측 추천위원) 추천을 요청했고 위원 모두 원만하게 뽑자고 하기로 해서 (다시 열어 뽑기로) 했다"고 말했다. ‘28일까지 (국민의힘 측) 추천위원이 추천되지 않을 경우에 어떻게 하느냐’는 질문에는 “현 상태로 회의를 할 것”이라고 답했다.

공수처장 후보 추천위원장인 조재연 법원행정처장은 공수처장 후보가 추가 추천될 가능성이 있는지에 대한 질문에 "기존 인원은 여전히 심사 대상으로 놓고 23일까지 받을것"이라면서 "28일날 오후 2시에 추천위 회의를 열기로 했다"고 답했다. 다만 "인원 제한을 두지 않았지만 현실적으로 많이 될것 같지는 않다"고 덧붙였다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr