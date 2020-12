피에스엠씨, 종속회사 채무 담보제공 결정

[아시아경제 이민지 기자] 피에스엠씨 피에스엠씨 024850 | 코스닥 증권정보 현재가 1,410 전일대비 45 등락률 +3.30% 거래량 1,252,547 전일가 1,365 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 피에스엠씨, 최대주주 에프앤티로 변경【전문가추천】 내일 (10일) 꼭 잡아야 하는 테마 'TOP3' 【주요정보】 美 대선 승자는 바이든, 수혜주들 잡아라! (무료 정보 제공) close 는 종속회사인 PSMP( 피에스엠씨 피에스엠씨 024850 | 코스닥 증권정보 현재가 1,410 전일대비 45 등락률 +3.30% 거래량 1,252,547 전일가 1,365 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 피에스엠씨, 최대주주 에프앤티로 변경【전문가추천】 내일 (10일) 꼭 잡아야 하는 테마 'TOP3' 【주요정보】 美 대선 승자는 바이든, 수혜주들 잡아라! (무료 정보 제공) close 필리핀)가 풍산으로부터 차입한 32억7840만원에 대해 담보를 제공하기로 결정했다고 18일 공시했다.

담보설정금액은 93억원 규모로 담보제공재산은 PSMP의 주권이다. 담보설정금액은 자기자본대비 46%에 해당한다. 담보제공기간은 이달 31일부터 내년 12월 30일까지다.

