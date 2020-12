판매수익금과 기부금으로 부산지역 조손가정 지원

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사(HF)는 부산 중앙대로 아름다운가게 명륜동역점에서 취약계층 지원을 위해 아름다운가게와 임직원 기증품 및 기부금 전달식을 가졌다고 18일 밝혔다.

전달식에 앞서 HF공사는 환경보호와 올바른 기부문화 확산을 위해 임직원으로부터 의류·도서·잡화 등 총 1200점의 물품을 모아 아름다운가게에 기증했다. 아름다운가게는 임직원 기증품을 판매해 얻은 수익금과 이날 전달받은 기부금을 전액 조손가정 등 취약계층 지원에 사용할 예정이다.

HF공사 관계자는 “코로나19로 어느 때보다 더 추운 겨울을 보내고 있는 이웃들이 공사의 나눔활동을 통해 조금이나마 따뜻한 연말을 보내길 바란다”면서 “공사는 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 공공기관의 사회적책임을 다하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr