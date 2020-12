임종식 경북도교육감, 전국·국제대회 수상 학생들 '영상 간담회'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도교육청은 임종식 교육감이 18일 영상제작실 및 해당 학생의 학교 또는 자택에서 '2020년 경북교육을 빛낸 학생들'과 온라인 만남 시간을 가졌다고 밝혔다.

이날 화상 간담회에는 전국이중언어말하기대회, 대한민국인재상, 대한민국청소년창업경진대회, 체육관련 국가대표선발전, 전국과학전람회, 전국기능경기대회, 세계창의력올림피아드 가상대회 등 12개 분야의 대회에서 수상한 초·중·고 24개교 소속 학생들이 참여했다.

코로나19 상황임을 고려해 교육감과 학생 대표들은 화상 회의 시스템인 Zoom(줌)으로 실시간 대화를 나눴다. 만남의 현장은 경북교육청 공식 유튜브 채널 '맛쿨멋쿨TV'를 통해 생중계됐다.

임 교육감은 "꿈을 이루기 위해 소중한 땀방울을 흘리며 노력한 학생들을 격려하고, 다양한 의견과 정책 제안 등을 수렴해 향후 경북교육 정책 수립에 반영해 나갈 계획"이라고 전했다.

