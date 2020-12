퍼시스, 사회취약계층 위한 연탄 25만장 기부

밥상공동체 연탄은행 통해 연탄 지원금 2억원 전달

[아시아경제 김종화 기자]사무환경 전문 기업 퍼시스가 밥상공동체 연탄은행을 통해 독거노인 및 사회취약계층을 위한 연탄 지원금 2억원을 기부했다고 밝혔다.

이번 기부는 코로나19로 경제가 위축된 가운데 대면 봉사활동과 연탄 기부 및 후원이 예년보다 크게 줄면서 생계 유지에 어려움을 겪는 전국 취약계층에게 도움을 주고자 마련됐다. 퍼시스가 전달한 기부금은 소외된 지역의 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내도록 연탄을 지원하는데 사용된다.

퍼시스 관계자는 "코로나19 장기화로 생활고를 겪는 지역 이웃들이 늘고, 봉사활동은 어려운 상황에서 보다 실질적 도움을 드리고자 기부금을 전달했다"면서 "앞으로도 소외된 이웃을 돌보고 지역사회에 기여하며 상생할 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 퍼시스는 기존에도 식목 행사, 연탄 나눔 봉사, 정기적인 헌혈 행사, 기부 등 사회공헌활동을 진행하고 있다. 또 공익법인 '퍼시스 목훈재단'을 통해 장학사업 및 학술 지원 등 다양한 사회 기여 활동을 펼치고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr