"잘한 일" vs "대리사과일 뿐"…'김종인 대국민 사과'에 엇갈린 與 반응

이낙연 대표 "김 위원장, 野 전체 그런 방향으로 이끌어 가야"

정청래 "비대위 임기 끝나고 떠날 사람…무슨 자격으로 사과"

[아시아경제 임주형 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 박근혜·이명박 전 대통령의 과오에 대한 대국민 사과에 나선 가운데, 이를 두고 여당 내 평가가 엇갈리고 있다. 이낙연 더불어민주당 대표는 "잘한 일"이라고 평가했지만, 정청래 민주당 의원은 "대리 사과"라며 꼬집었다.

이 대표는 15일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "두 분 전직 대통령과 관련한 김종인 위원장님의 사과는 잘하신 일이라고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "김 위원장께서 당 전체를 그런 방향으로 잘 이끌어 주시기를 바란다"며 "저희들도 역사에 대한 책임을 무겁게 생각하며 더 노력하겠다"고 덧붙였다.

반면 당 내에서는 '대리 사과에 불과하다'는 취지로 비판의 목소리가 나왔다. 정 의원은 이날 페이스북에서 "진정 잘못이라면 이명박이 직접 사과하고, 박근혜가 직접 사과하라"며 "도대체 김종인이 무슨 자격으로 사과를 하나"라고 지적했다.

정 의원은 김 위원장을 두고 "국민의힘 당원은 맞나"라며 "김종인이 국민의힘 입당을 했다는 기사를 본 적이 없다. 설령 당원이라면 초짜 신입당원 아닌가. 전당대회에서 선출된 대표도 아니고 곧 비대위 임기도 끝나고 떠나갈 사람이 뜬금없이 무슨 사과인가"라고 꼬집었다. 김 위원장에게는 야당에 대한 대표성이 없다는 취지로 비판한 것으로 풀이된다.

그러면서 "국민의힘, 진정 사과하려면 당사자 원칙을 따라라"라며 "이명박, 박근혜가 직접 사과하게 하라"고 강조했다.

한편 김 위원장은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "이명박, 박근혜 전직 대통령 2명이 동시에 구속된 것에 대해 국민에 간절히 사과한다"고 밝혔다.

이어 "대통령을 배출한 정당은 국가를 잘 이끌어가라는 공동운영의 책임과 권한을 국민에게 위임받는다"며 "대통령의 잘못은 곧 집권당의 잘못"이라고 강조했다.

그러면서 "당시 저희 당은 집권여당의 책무를 다하지 못했으며, 통치권력의 문제를 미리 발견하고 제어하지 못한 무거운 잘못이 있다"며 "대통령을 잘 보필하라는 지지자 열망에도 제대로 보답하지 못했다"고 반성했다.

또 "오히려 야합했고, 역사의 목소리에 귀 기울이지 않았으며 무엇보다 하나 되지 못하고 분열을 했다"고 덧붙였다.

김 위원장은 "헌정사상 최초로 대통령이 탄핵받아 물러났으며 자숙해야 했으나 반성과 성찰의 마음가짐이 부족했다"며 "그런 구태의연에 국민들이 느낄 실망감에 고개 숙여 사죄의 말씀을 드린다"고 사과를 전했다.

그러면서 "오늘 이 기회를 빌어 반성하고 사죄하며 우리 정치의 근본적 혁신의 방향을 모색하는 과제여도 노력을 게을리하지 않을 것"이라며 "국민의힘은 국민의 힘으로 희망을 만들기 위해 민생과 경제에 대해 한층 진지한 고민을 하고 준비하겠다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr