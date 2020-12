우상호 “김종인 사과는 대리사과…이명박·박근혜는 아무 말 없다” 비판

[아시아경제 전진영 기자] 서울시장 출마선언을 한 우상호 더불어민주당 의원은 15일 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 대국민 사과에 “대리사과”라며 “정작 이명박·박근혜 두 전직 대통령은 아무런 말이 없다”고 비판했다.

우 의원은 이날 오후 페이스북을 통해 “사과는 잘못한 사람이 하는 것”이라며 “정작 본인들은 가만히 있는데 진행된 대리사과가 국민의 마음을 움직일 수 있느냐”고 말했다.

그는 사과에 대해 “늦었지만 다행한 일”이라면서도 “그러나 박 전 대통령과 함께했던 국민의힘 내 친박(친박근혜)세력들은 여전히 이 사과를 반대하고 있다”고 꼬집었다.

그러면서 “전체 구성원의 마음을 모으지 않은, 비대위원장만의 사과가 과연 진정한 사과가 될 수 있느냐”며 “반쪽짜리 사과에 그쳤다는 마음을 지울 수 없다”고 강조했다.

우 의원은 “이 사과를 계기로 국민의힘이 진심으로 거듭날 것을 촉구한다”고도 덧붙였다.

