LG디스플레이, 11년째 기부 "저소득층 아이들에 희망 전달"

[아시아경제 이창환 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,950 전일대비 1,150 등락률 +6.85% 거래량 5,183,552 전일가 16,800 2020.12.15 10:06 장중(20분지연) 관련기사 "'소리 내는 OLED' 표준화…세계시장 선도"[인사] LG디스플레이LG디스플레이, 이진규·이현우·김희연 전무 승진…성과주의 원칙 close 는 연말 연시를 앞두고 ‘크리스마스의 기적’을 실시해 320명의 저소득 가정 아이들에게 희망을 전달한다고 15일 밝혔다.

‘크리스마스의 기적’은 LG디스플레이가 11년째 이어가고 있는 대표 기부 캠페인으로 서울, 파주, 구미 사업장 인근에 사는 어려운 형편의 아이들로부터 가장 받고 싶은 선물에 대한 사연을 받아 LG디스플레이 임직원이 맞춤형 선물을 준비해 전하는 방식이다.

LG디스플레이는 2010년부터 11년동안 총 1705여명의 어린이들에게 크리스마스 선물을 전달한바 있다.

일반적인 기부의 경우 누구에게 무엇이 전달되는지 알 수 없는 막연한 행태 였다면 ‘크리스마스의 기적’은 수혜 아이들의 사연을 읽고 아이들에게 꼭 필요한 선물을 준비해 꿈을 응원할 수 있는 기부 캠페인으로 타 기부 프로그램에 비해 임직원들의 반응도 뜨겁다고 회사 측은 설명했다.

올해 100명의 아이들을 대상으로 진행됐던 ‘크리스마스의 기적’은 시작 48시간만에 조기 마감돼 120명의 사연을 추가로 받아 진행했다. 1, 2차 모금에 694명의 임직원이 기부에 참여했으며 약 2100만원의 기금이 조성됐다.

LG디스플레이도 임직원의 자발적 기부에 답하고자 ‘크리스마스의 기적’ 유튜브 영상 이벤트를 진행하고 댓글 100개가 작성되면 100명의 아동을 위한 선물을 준비, 총 320명의 아이들에게 맞춤형 선물을 준비해 전달할 예정이다.

또한 LG디스플레이는 코로나 19로 인해 무기력해졌을 아이들의 꿈을 응원하기 위해 월드비전과 함께 옥인 아트토이 작가, 남궁호 일러스트레이터, 조자까 웹툰작가 등 9명의 청년작가로부터 재능을 기부 받아 특별한 엽서도 제작했다.

비보이를 꿈꾸는 아이의 꿈을 춤추는 루돌프 그림으로 표현하는 등 아이들의 꿈과 크리스마스 소재를 접목시킨 엽서 세트는 기부자 및 수혜 어린이들에게 전달할 예정이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr