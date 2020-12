[포토]가수 이현승 연말맞이 KF94 마스크 3000매 기부

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 14일 가수 이현승이 팬카페(동반자)회원들과 함께 지역 취약계층을 위해 KF94마스크 3000장을 전달했다고 밝혔다.

이날 오후 15시 금천구청 광장에서 유성훈 금천구청장, 가수 이현승과 팬카페 회원들이 참석한 가운데 전달식이 진행됐다.

이번 전달식은 가수 이현승이 코로나19로 어려움을 겪는 취약계층을 지원하고자 팬들과 함께 뜻을 모아 일주일간 유튜브 라이브 공연을 통해 모금된 후원금으로 마련됐다.

대표곡 ‘바보사랑’으로 활발하게 활동하고 있는 명품보이스 가수 이현승은 올해 6월에 1000kg 쌀을 후원, 지난해에도 팬들과 함께 금천장애인복지관, 금천노인종합복지관 등을 통해 지역사회를 위한 나눔을 실천한 바 있다.

또, 이번 전달식을 통해 “나 혼자 잘 사는 세상보다는 주위 사람들과 함께 더불어 사는 세상이 되었으면 하는 것이 제 바람이자 꿈입니다”고 소감을 밝혔다.

이번에 구청에 전달된 마스크는 10개 동 주민센터를 통해 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

