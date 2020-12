스마트공장 데이터 은행 'KAMP' 오픈

인공지능 제조강국 도약의 기반, 세계 최고 인공지능 제조플랫폼 첫 발

[아시아경제 김종화 기자]스마트공장 고도화의 핵심 장치인 '인공지능 제조 플랫폼(KAMP, Korea AI Manufacturing Platform)가 본격 가동한다.

중소벤처기업부는 14일 대전 KAIST에서 '인공지능 제조 플랫폼(KAMP) 서비스 포털 오픈식'을 갖고, 주요 기능과 콘텐츠를 소개하고 실제 스마트공장 데이터를 인공지능으로 분석하는 과정을 시연했다.

중기부는 지난 7월 '인공지능(AI)·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략'을 통해 민간 클라우드 기반의 KAMP를 구축해 데이터와 인공지능을 중심으로 스마트공장을 고도화하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

KAMP는 중소 제조기업이 갖추기 어려운 데이터 저장·분석 인프라, 인공지능 개발·활용 도구, 인공지능 데이터셋과 표준모델, 상품화된 인공지능 제조 서비스, 전문가 컨설팅과 교육 서비스 등을 한 곳에 모아 중소제조업의 인공지능화를 지원하는 종합 플랫폼이다.

9월부터 시작된 KAMP 구축에는 NHN, KT, KAIST, 아이브랩, 티쓰리큐, 스코인포, 엠아이큐브솔루션 등 최고의 클라우드, 인공지능, 소프트웨어 전문기관이 참여했으며, 이미 클라우드 시스템 구축을 완료해 지난 11월부터 인공지능 솔루션 실증사업, 스마트공장 구축지원사업 참여기업 등을 대상으로 그래픽스 처리장치(GPU) 등 고성능 컴퓨팅 자원과 데이터 저장공간을 무상으로 제공하고 있다.

이번 서비스 포털 오픈을 통해 KAMP는 기존 인프라 서비스 외에도 인공지능 분석 도구, 데이터셋과 표준모델, 벤치마킹 사례(Use-Case), 온라인 교육 등 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

KAMP의 주요 서비스로는 컴퓨터수치제어장비(CNC 머신), 사출성형기 등 중소제조업에서 널리 활용되는 핵심장비 12종에 대한 인공지능 학습용 데이터셋과 분석모델, 중소 제조기업 인공지능 활용 벤치마킹 사례, 스마트공장 개념부터 인공지능, 데이터 활용까지의 단계별 온라인 강의, 클라우드 인프라 신청 방법 등이 대표적으로 소개됐다.

시연에서는 KAMP의 인공지능 분석 도구를 활용해 제품의 불량 여부를 검사하는 과정을 선보였다. 전남 광양시 소재 기업 조선내화(주)의 실제 생산 데이터가 활용됐다. 학습용 데이터 업로드, 인공지능 학습과 분석모델 생성, 실제 생산품 데이터 업로드, 인공지능 분석모델 실행, 분석 결과 확인 순으로 진행됐으며, 인공지능 모델 생성단계에 중기부 장관이 직접 참여했다.

전문지식이 없는 사람도 간단한 마우스 조작만으로 인공지능 모델을 쉽고 빠르게 생성할 수 있었으며 최종 분석 결과 제품의 불량 여부를 정확히 판별하는 것을 확인했다.

KAMP 서비스 포털 개발을 주도적으로 추진한 신성철 KAIST 총장은 "서비스 포털의 기능과 콘텐츠는 중소기업의 수요를 반영해 계속해서 추가·보완해 나갈 계획”이라며 "KAIST의 제조인공지능(AI)빅데이터센터, 인공지능(AI)대학원, 산업공학과, 기계공학과 전산학과 등이 협력해 KAMP가 세계 최고의 인공지능 제조 플랫폼이 될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말헸다.

박영선 중기부 장관은 "KAMP는 아직 시작 단계"라며 "내년 하반기부터는 제조기업이 다양한 인공지능 제조 솔루션을 선택해서 활용할 수 있는 솔루션 스토어를 운영해 인공지능 제조를 본격적으로 확산해 나갈 계획"이라고 발혔다. 이어 박 장관은 "KAMP 참여자 간 합의된 규약에 따라 제조데이터를 공유·거래하고 합리적으로 이익을 나누어 갖는 마이제조데이터 체계를 구축해 프로토콜 경제 시대를 열어가겠다"고 덧붙였다.

