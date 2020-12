네 마녀의 날...코스피 외인 1조원대 매도 '2740선' 하락 마감

[아시아경제 박지환 기자] 올해 마지막 '네 마녀의 날' 코스피는 외국인 투자자들의 1조원대 대규모 매도세에 하락세로 장을 마쳤다.

10일 코스피는 전 거래일 대비 대비 9.01포인트(0.33%) 내린 2746.46로 장을 마쳤다. 이날 지수는 5.13(-0.19%) 내린 2750.34로 출발해 오후 들어 상승 반전에 성공했지만 장 막판들어 하락세로 전환했다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 8913억원, 4426억원을 순매수 했지만 외국인은 1조3612억원을 팔아치웠다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 360,000 전일대비 6,500 등락률 +1.84% 거래량 2,037,621 전일가 353,500 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목 '네 마녀의 날' 앞두고 사상 최고치 경신한 코스피, 2%대 상승한 2755.47 마감코스피, 1%대 상승 유지…2740선까지 올라 close (1.84%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 3,175,854 전일가 63,700 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 기아차, 통합 모바일 고객앱 'KIA VIK' 리뉴얼 오픈'네 마녀의 날'...코스피 장초반 외인·기관 매도에 하락세기아차 쏘렌토, 유럽 신차 안전성 평가 '유로 NCAP 최고 등급' close (0.16%)를 제외한 모든 종목이 하락했다.

이날 코스닥 지수는 전일 대비 7.89포인트(0.86%) 오른 921.70로 마감했다. 개인이 1457억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 46억원, 711억원을 순매도했다.

시가 총액 상위 종목에서는 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,300 전일대비 1,650 등락률 -3.37% 거래량 2,809,750 전일가 48,950 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 상승 전환...장중 최고치 또 경신'네 마녀의 날'...코스피 장초반 외인·기관 매도에 하락세코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close (-3.37%)를 제외한 대다수 종목이 상승했다.

이로써 올 들어 네 번의 네 마녀의 날은 세번은 약세, 한번은 강세를 보였다. 앞서 지난 3월12일은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 본격 확산세와 겹치면서 코스피는 3.87%, 코스닥은 5.39% 하락했다. 6월11일에는 코스피는 0.86%, 코스닥은 0.21% 떨어졌다. 9월10일에는 코스피는 0.87%, 코스닥은 1.71% 상승했다.

네 마녀의 날은 지수선물과 지수옵션, 개별주식옵션과 개별주식선물 등 네 가지 파생상품의 만기일이 겹치는 날이다. 우리나라는 매년 3ㆍ6ㆍ9ㆍ12월의 두번째 목요일에 해당한다. 시장에서는 장 막판 정리 매물이 쏟아져 전체적으로 증시가 하락하는 변동성이 나타나는 것이 일반적이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr