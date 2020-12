[아시아경제 이민지 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 244,000 전일대비 1,000 등락률 -0.41% 거래량 126,476 전일가 245,000 2020.12.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 신세계, 주가 24만 5500원.. 전일대비 0.2%대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과신세계, 커뮤니티 활발... 주가 4.94%. close 는 11월 총 매출액으로 3781억4800만원을 기록해 지난달 대비 2.85% 줄었다고 10일 공시했다. 지난해 동기 대비로는 0.88% 감소했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr