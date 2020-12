올해 구글 검색어 1위 '코로나19'

[아시아경제 부애리 기자] 구글코리아는 올해 국내 검색어 종합 순위 1위에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 올랐다고 9일 밝혔다.

2위는 치열한 접전이 펼쳐진 '미국 대선'이, 역대 최고의 사전투표율을 기록한 '21대 국회의원 선거'가 7위를 각각 차지했다. 많은 투자자의 관심을 끈 '테슬라 주가'는 3위였다.

아동·청소년 성착취물 제작 유포로 전 국민의 공분을 샀던 'n번방' 사건이 6위에 올랐다. 웹툰 원작 드라마 '이태원 클라쓰'가 4위로 드라마·예능 검색어 중 유일하게 종합 순위에 올랐다.

글로벌 종합 순위에서도 '코로나바이러스'가 1위였다. '코로나바이러스 업데이트', '코로나바이러스 증상'이 각각 7위와 8위를 차지했다.

2위는 '대선 결과', 불의의 사고로 숨진 미국프로농구(NBA) 선수 '코비 브라이언트'가 3위였다. 4위는 화상프로그램 '줌', 5위는 프로 크리켓 리그인 '인도 프리미어 리그'였다.

'K-컬처'의 활약도 돋보였다. 한국 영화 최초로 아카데미 시상식에서 작품상·감독상 등 4관왕을 받은 '기생충'은 영화 부문 검색어 순위에서 글로벌과 국내 모두 1위를 차지했다.

코로나19로 사회적 거리두기가 강화되면서 한국 사람들이 개발한 '달고나 커피'가 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 세계적으로 관심을 받으면서 레시피 분야 1위에 올랐다. 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트'도 가사 분야 5위에 올랐다. '방탄소년단 콘서트'가 콘서트 분야 5위에 오르기도 했다.

